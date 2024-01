Pozná se lidovec podle prázdných řečí?

Někdy vyjde rozhovor, který skoro nejde číst, ale přitom odhalí mnohé. To se stalo v interview s ministrem a místopředsedou KDU-ČSL Petrem Hladíkem, které publikoval náš časopis. Jedním z důvodů, proč jsme ministra oslovili, byla jeho zmínka, že lidovci potřebují „mladší vítr“. To zní dobře, kdo by něco takového občas nepotřeboval, ale kde ten vítr chytit? Devětatřicetiletý ministr (tedy na politiku mladý člověk) ukázal, že on s tím lidové partaji evidentně nepomůže.

A můžeme ji vidět?

Vypíchněme některé odpovědi. Kolegové se ptali, co říká na kritiku jednoho z předešlých lidoveckých předsedů, že má dnes strana chabé výsledky. Petr Hladík: „Neumím komentovat výrok bývalého předsedy, je to jeho názor.“ Nebo dotaz, jak má vypadat onen jím poptávaný osvěžující „mladý vítr“? Hladíkova odpověď: „Tohle blíže rozebírat je hodně předčasné.“ Měla by KDU-ČSL kandidovat znovu v koalici Spolu? „To je předčasná otázka.“ Podle čeho se rozhodnete vy? „Já se rozhodnu podle toho, co bude nejlepší pro lidovce a pro Českou republiku.“ Jak výhodnost měříte? „Nedávejte mi otázky, na které teď neumím odpovědět.“ Neztrácí se značka KDU-ČSL ve Spolu? „Myslím, že ve veřejném prostoru je jasně rozlišitelné, kdo je lidovec a kdo není.“

Odpovědi Petra Hladíka jsou zkrácené, ale vystihují podstatu. Pokud člen vlády a vedení strany není schopen nabídnout vlastní pohled na to, jestli a proč mají lidovci chabé výsledky, kdo potom jiný? A pakliže sám přijde s voláním, že strana potřebuje „mladší vítr“, ale nevysvětlí, co tím myslí, kdo mu má rozumět? Když Petr Hladík říká, že KDU-ČSL má „obrovské množství energie“, chce se odpovědět s odkazem na známou filmovou scénku: „A mohli bychom ji vidět?“