Marihuana v Česku: prodej a kluby ne, rostliny doma snad ano

Řídit stát na základě odbornosti a racionálnosti (moderně se říká chytrosti) je snem předsedy či předsedkyně každé politické strany – minimálně před každými volbami to tak vypadá. Vládní realita pak bývá komplikovanější. Pokud ale jako občané a daňoví poplatníci budeme na mantinelech odbornosti a jisté racionálnosti trvat, pak v Česku není lepší ukazatel než Jindřich Vobořil.

Uznávaný odborník na drogovou problematiku nastoupil do pozice národního drogového koordinátora v únoru 2022 s tím, že kromě omezení prodeje nejhorších drog, tedy alkoholu a tabáku, prosadí i určité uvolnění drogové politiky ve vztahu k marihuaně. Opírá se přitom o uznávané poznatky a nejnovější trendy, není žádným radikálem. Ve čtvrtek však Vobořil ohlásil v České televizi, že se chystá skončit. Znamená to, že končí i český vládní závan racionality směrem ke drogám? Zatím to není jisté. Předně Vobořil popírá, že by končil kvůli frustraci z neúspěchu se svým liberálním zákonem.

Zároveň se nelze divit, pokud si to někdo myslí. Česko v poslední době umožnilo neomezený prodej HHC, syntetické látky na bázi THC, včetně prodejních automatů. Když to začaly kupovat i děti, vláda odmítla návrh na regulaci a radši to plošně zakázala. Přitom regulace HHC mohla sloužit jako určitý model, jak obecně přistupovat k měkkým drogám, hlavně marihuaně. Pro jasnější představu je dobré se blíže podívat na nový německý zákon, schválený tento měsíc.

U nás v klubu

Nálada mezi německými konzumenty konopí po rozhodnutí Spolkového sněmu má daleko k euforii, jakou jim dokáže navodit jejich oblíbená poživatina. Panuje ale spokojenost nad tím, že politika se ubírá správným směrem a dřív či později dojde do bodu, kdy bude s konopím nakládáno podobně jako s mnohem škodlivějším alkoholem.

Co tedy Němci schválili? Lidé nad 18 let budou moci přechovávat doma až 50 gramů marihuany pro vlastní potřebu. To si budou moci vyrábět sami s pomocí maximálně tří rostlin konopí, případně budou moci vstoupit do sociálního klubu, kde se bude rostlina pěstovat. Kluby mohou mít až 500 členů s bydlištěm v Německu a jejich pěstitelská produkce je omezena právě na 50 gramů na člena a měsíc. Lidé mezi 18–21 lety mohou jako členové vypěstovat jen 30 gramů na měsíc. Gram sušeného konopí přitom vydá zhruba na tři jointy. Dávka tedy uspokojí i silné kuřáky.

Obsah účinné látky THC smí být jen deset procent. Zároveň marihuanové kluby nesmějí mít reklamu, jejich sídlo a plochy pro pěstování musí být dobře oplocené. Vypěstovanou měsíční dávku si musí členové vyzvedávat osobně, zboží nelze posílat poštou. Musí být v čisté formě, tedy nikoli promíchané s tabákem, ani v potravinách nebo ubalených jointech. Zboží musí mít informační leták s údajem o váze, druhu konopí, obsahu THC a zdravotních rizicích.