Jak konzervativní Spolu objevilo kvóty, aby zachránilo Vondru

Kdykoli se v Česku zmiňovaly kvóty pro ženy na politických kandidátkách, ozval se tak silný protest, že to připomínalo konec světa. Je to prý sociální inženýrství, prosazovat se mají ti nejlepší, ne chudinky, které je třeba opečovávat kvótami. Teď je ale strach z „inženýrství“ pryč a šéfové konzervativní koalice Spolu (ODS, lidovci a TOP 09) vyrazili naopak na obranu svých vlastních kvót, které mají ochránit politiky vybrané vedením jednotlivých stran na čelná místa společné kandidátky do Evropského parlamentu.

Plýtvání silami

Je nezpochybnitelné, že společná kandidátka více stran má svá úskalí. Zažili to Piráti, které v minulých parlamentních volbách přeskákali kandidáti STAN, protože pirátští voliči nevnímali kroužkování jako podstatné. V obavě z podobných přeskoků se prý koalice Spolu domluvila, že na místech vzdálenějších od špice nemají být výrazní lidé, aby neohrozili pracně dohodnuté kvóty pro strany. Co kdyby chtěl volič někoho jiného než jedničku či trojku kandidátky?

Na tento myšlenkový konstrukt znovu upozornil poslanec Hayato Okamura, který měl za KDU-ČSL kandidovat do Evropského parlamentu. Původně se sice voleb účastnit neplánoval, ale protože za lidovce tři vybraní adepti odstoupili, posunul se výše. Nyní oznámil, že kandidovat nebude, protože ho o to požádali koaliční partneři. Ze strachu, že by mohl získat preferenční hlasy a zamíchat pořadím. „Dělám to proto, abych tímto svým krokem podpořil soudržnost a sílu celé koalice Spolu. Tu stále vnímám jako reálnou a kvalitní alternativu pro naši zemi k populistické a extremistické politice ANO a SPD,“ napsal Okamura na Twitteru.