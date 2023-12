Dobrá rada pro Fialu, pokud by ovšem nebyl z ODS

Důvěra ve vládu klesla na 17 procent, naznačuje prosincový průzkum CVVM. To už je hodnota, která se blíží pověstné nepopularitě tragického kabinetu Igora Matoviče na Slovensku, který musela předčasně vystřídat úřednická vláda. Pokud chce Petr Fiala předejít této hrozbě, měl by nějak reagovat. Nejde totiž o to, že by jeho tým ztratil důvěru parlamentu, kde pořád dominuje pětikoalice. Nepopulární vládu ohrožuje vývoj uvnitř vládních stran, především v ODS, kde čeká na příležitost další garnitura politiků.

Úměrně tomu také chodí premiérovi rady, jak vládu obměnit. Právě to je totiž spolehlivý recept na změnu voličské nálady a přepnutí pomyslného ovladače z pozice „zklamání“ do pozice „napjaté očekávání“. Jedno z nejzajímavějších doporučení přitom minulý týden nabídl známý ekonom David Marek, člen poradního týmu prezidenta.