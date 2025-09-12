0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
08:09

Rusko a Bělorusko zahájily vojenské cvičení Západ, de facto při němcvičí útok na Polsko a Pobaltí

Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany podle agentur. Manévry se budou konat na území obou zemí i v Baltském a Barentsově moři.

Cvičení Západ 2025, které agentura Reuters označuje za demonstraci síly Ruska a jeho spojence Běloruska, začalo v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo cizí drony. Podle Varšavy šlo o ruské stroje. Polsko ode dneška uzavřelo svoji hranici s Běloruskem, Litva na ní zpřísnila ostrahu.

Mohlo by vás zaujmout:

Ruské drony nad Polskem. Jsme nejblíž válce za dlouhá desetiletí, říká premiér Tusk

Moskva a Minsk manévry oznámily dlouho před incidentem kolem narušení polského vzdušného prostoru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že cvičení, které se bude konat i v blízkosti Polska a Litvy, není namířeno proti žádné třetí zemi.

čtk, tb

↓ INZERCE