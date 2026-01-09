Prezident v dopise premiérovi zdůvodnil odmítnutí Turka
Několika týdenní spor o Filipa Turka je u konce, alespoň z pohledu Hradu. Petr Pavel odeslal premiérovi Andrejovi Babišovi dopis, ve kterém detailně popisuje své důvody pro nejmenování čestného prezidenta Motoristů sobě ministrem životního prostředí.
Hlava státu mimo jiné píše: “Jsem naprosto přesvědčen, že na straně Mgr. Filipa Turka existuje množství okolností, které mnohdy jednotlivě, ale především ve svém souhrnu, jeho loajalitu vůči fundamentálním principům a hodnotám ústavního řádu důvodně zpochybňují.”
Na více než dvou stránkách se odkazuje především na jednotlivé články Ústavy, judikaturu Ústavního soudu nebo ústavní nauku. Jednou ze skutečností, která k odmítnutí Turka prezidenta vedla, se odkazuje na Listinu základních práv: “Je třeba při výkonu kompetencí všech orgánů veřejné moci včetně prezidenta republiky a předsedy a dalších členů vlády respektovat, chránit a prosazovat základní ústavní hodnoty, mezi které mj. patří lidská důstojnost a rovnost, jakož i odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií a světonázorů.” Jinými slovy prezident tak zřejmě naráží mimo jiné na Turkův výrok ze 17. listopadu o “zahajlování do ksichtu”, nebo fotografie, na kterých je zachycen při nacistickém pozdravu.
V dopise pak Petr Pavel dále píše, že prezident může ve výjimečných a dobře odůvodněných případech odmítnout jmenovat navrženého ministra, pokud má vážné pochybnosti o jeho loajalitě k ústavním hodnotám státu. Nejde o trest za prokázané porušení práva, ale o preventivní ochranu důvěry veřejnosti v demokracii a stát. A právě loajalitu vůči těmto principům u Filipa Turka zpochybňuje.
Petr Pavel konkrétně Turkovu neloajalitu shrnuje: “Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo. Svými výroky vážně zpochybňoval důstojnost a rovnost žen a příslušníků různých menšin, minimálně zlehčoval násilné činy z nenávisti, a to i spáchané vůči malým dětem.”
Na závěr pak prezident premiérovi vzkazuje, že věří, že důvody proč nevyhověl návrhu Andrej Babiš chápe, a je připraven se s ním kdykoliv sejít a dokončit personální obsazení.
Motoristé sobě premiérovi jiného kandidáta na ministra životního prostředí zatím nenabídli. Jejich poslanecký klub se ve středu večer jednomyslně shodl na tom, že jejich nominantem zůstává Filip Turek. A proti prezidentovi se ostře vymezili když vyjádřili znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností. kj